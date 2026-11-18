Secondo un articolo pubblicato su Repubblica il 18 novembre 2026, l’attacco al ponte di Kerch è stato interpretato come un messaggio diretto di Kiev a Mosca: «siamo in partita anche senza Usa».
Nel pezzo, firmato da Paolo Brera, si richiama l’analisi di Ruslan Bortnik, direttore dell’Istituto di Politica di Kiev. Bortnik ha definito l’azione «preparata da molto tempo» e l’ha letta anche come un segnale rivolto all’opinione pubblica.
L’articolo propone questa chiave di lettura dell’episodio senza entrare in ulteriori dettagli operativi o sulle conseguenze immediate dell’attacco.