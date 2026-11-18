Ieri un attacco attribuito all’Ucraina ha provocato il crollo di un’arcata del ponte di Kerch, l’opera che viene descritta come simbolo dello zar. Il colpo ha spezzato fisicamente la struttura, segnando un nuovo danno per l’infrastruttura.

La vicenda non è il primo episodio di questo tipo per il ponte, che in passato era già stato preso di mira. L’azione di ieri, tuttavia, si è tradotta nel cedimento di una delle arcate, con effetti visibili sulla continuità dell’opera.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la situazione con un appello diretto sull’uso degli armamenti, pronunciando la frase: «Usate solo armi prodotte da noi».

La notizia è stata pubblicata il 18 novembre 2026.