Sonia Melt ama il romance e lo dimostra ai nostri microfoni,
Autrice veneziana, dopo un momento di difficoltà, ha trovato nella scrittura la forza per rialzarsi e dare forma a una nuova fase
della mia vita.
Partita come autrice “indipendente” con il self-publishing, ha trovato nella casa editrice Arkadia e nel suo concorso “Lover”, l’opportunità di dare la luce alla sua ultima fatica letteraria “Cuore di loto”.
Una storia che, oltre al romance contemporaneo, affronta temi come i segreti di
famiglia, il peso di un passato oscuro e soprattutto, la resilienza e
la capacità di ritrovare se stessi.
Un elemento distintivo del romanzo è inoltre la sua natura di
metaromanzo che introduce una chiave di lettura originale e insolita
all’interno del genere.
Dopo l’anteprima al Libraccio di Padova, l’opera è stata presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 e alla rassegna “Veneto in Copertina”.
Una bel regalo natalizio per i nostri ascoltatori più romantici.
Buon ascolto.
Mattia