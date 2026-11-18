La premier Giorgia Meloni ha rilanciato l’impegno sulla sanità chiedendo mezzo miliardo destinato ai medici e confermando la tutela della card anziani di Tajani, ma il piano ha innescato forti tensioni nella maggioranza.

Al centro della frattura c’è l’ipotesi di interventi sulle pensioni, con particolare riferimento alla possibile riduzione della cosiddetta quota 64. La proposta ha provocato l’ira di Matteo Salvini e ha reso il vertice di maggioranza un incontro infruttuoso.

Il governo ha deciso inoltre di innalzare a 4 milioni la soglia dell’exit tax per i cosiddetti super ricchi. Per quanto riguarda il Superbonus, la misura prevede che i crediti fiscali vengano spalmati su cinque anni.

Le misure saranno all’ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri convocato per oggi. Nelle discussioni emerge anche il nome di Carlea per l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

La notizia è stata pubblicata da Repubblica il 18 novembre 2026.