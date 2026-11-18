Un 56enne è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia con l’accusa di tentato omicidio aggravato dopo che un giovane, convivente dell’uomo, ha ingerito acqua contaminata da soda caustica e si è sentito male durante l’intervento delle forze dell’ordine.



La chiamata d’emergenza è partita dal giovane, che ha richiesto l’intervento perché minacciato dal compagno della madre. I militari sono arrivati all’abitazione sull’isola della Giudecca e hanno trovato il ragazzo in fondamenta, visibilmente preoccupato per la situazione.



Quando i carabinieri hanno fatto accesso all’appartamento, hanno cercato di calma­re l’uomo. Poco dopo però la situazione è precipitata: il convivente ha bevuto da una borraccia metallica e ha accusato immediatamente un malore, costringendo i presenti a richiedere assistenza medica urgente.



Gli approfondimenti nell’abitazione hanno portato al rinvenimento, sul frigorifero, di una bottiglia contenente soda caustica. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 56enne avrebbe versato la sostanza nella borraccia approfittando della momentanea uscita del ragazzo, che era uscito per attendere proprio l’arrivo della pattuglia.



L’ipotesi accusatoria è che il gesto sia maturato in un contesto di conflitto legato alla convivenza: l’uomo, secondo l’accusa, non avrebbe accettato l’idea di dover lasciare l’abitazione e nutriva risentimento nei confronti del convivente. Le indagini dei carabinieri proseguono nei limiti delle informazioni già raccolte.



I militari hanno sequestrato la sostanza corrosiva e avviato gli accertamenti tecnici necessari. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale dell’Angelo e, successivamente, trasferito in un ospedale di Padova per ulteriori cure e controlli. Le autorità mediche hanno riferito che non è in pericolo di vita.



Dai rilievi emersi in fase iniziale, la vittima è il figlio della compagna del 56enne; la donna è deceduta circa tre anni fa. Questo elemento è parte del quadro familiare che ha portato alla chiamata ai carabinieri, senza però entrare nelle valutazioni sul movente che dovranno essere accertate nel corso del procedimento.



Al termine delle formalità di rito e dopo l’udienza di convalida, il 56enne è stato posto in custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale è ancora in corso e la responsabilità dell’indagato dovrà essere definita con sentenza definitiva.