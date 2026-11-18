Milano conferma la sua attrazione per i patrimoni internazionali: nell’ultimo anno circa 270 persone nell’area metropolitana sono diventate beneficiarie del regime fiscale agevolato per chi trasferisce la residenza in Italia, rileva il report “Towards Italy” di Assonime.

Il fenomeno si inserisce in un quadro nazionale più ampio: il numero totale dei beneficiari della cosiddetta flat tax è stimato in 2.468 per il 2025. Milano, però, è la meta privilegiata: il 52% degli individui inclusi nel campione del report — circa 1.280 persone — ha scelto la città.

La provenienza dei nuovi residenti è principalmente internazionale: quasi quattro su dieci arrivano dal Regno Unito, seguiti da Francia, Brasile, Stati Uniti e Svizzera. Per profilo professionale prevalgono i privati investitori (35%), gli imprenditori (oltre il 20%) e chi lavora in attività di investimento aziendale (poco meno del 15%); gli atleti professionisti costituiscono meno del 5%.

Il report evidenzia come a Milano si stia formando una nuova geografia della ricchezza, con famiglie storiche, banchieri e manager internazionali che convivono con imprenditori e investitori provenienti dall’estero. Tra i nomi riportati come operatori o investitori presenti in città si segnalano Nassef Sawiris, Richard Gnodde, Bart Becht, Yoël Zaoui, Rich Ross, Elio Leoni Sceti, Alexey Ustaev, Rishal Jitendra Shah e la modella Naomi Campbell. Bernard Arnault è citato per l’acquisto della Casa degli Atellani a Corso Magenta nel 2023 per 60 milioni di euro, pur non avendo trasferito la residenza fiscale in Italia.

Il sistema fiscale che ha favorito questo afflusso è la flat tax introdotta nel 2017: possono accedervi coloro che trasferiscono la residenza in Italia dopo aver vissuto all’estero per almeno nove degli ultimi dieci anni, pagando un’imposta annuale fissa sui redditi prodotti all’estero. Sul fronte politico, il governo ha proposto un’imposta di uscita per i contribuenti molto ricchi che trasferiscono la residenza fiscale all’estero, pur valutando un’esenzione per i beneficiari della flat tax.

Contemporaneamente cresce la concentrazione della ricchezza tra i contribuenti milanesi: secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 49.238 contribuenti residenti a Milano dichiarano redditi superiori a 120.000 euro l’anno, per un totale complessivo di 14,01 miliardi di euro. Dieci anni prima i contribuenti in questa fascia erano 28.780 e i redditi dichiarati ammontavano a 8,14 miliardi. Oggi questo gruppo rappresenta circa il 5% dei contribuenti cittadini e produce un terzo del reddito complessivamente dichiarato.

A corollario dell’aumento dei grandi patrimoni, si rafforza anche il settore dei family office: la ricerca dell’Osservatorio Family Office del Politecnico di Milano conta 267 organizzazioni in Italia, 23 in più rispetto all’anno precedente. La Lombardia rimane il principale polo nazionale, con 71 dei 127 single‑family office presenti nel Paese.