Il dibattito sulla sanatoria edilizia si è trasformato in una crisi politica che divide il Parlamento. Emendamenti alla manovra introducono una misura di condono che riguarda la Campania ma estende effetti anche a zone vincolate in tutta Italia.

Il Partito Democratico ha definito l’iniziativa una “vergognosa porcata”, denunciando la scelta della maggioranza. Nonostante le critiche, la coalizione che sostiene il governo ha deciso di proseguire nel percorso legislativo e presentare gli emendamenti.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto riportato, teme un possibile boomerang politico ma ha comunque dato il via libera alla proposta. La questione resta al centro del confronto parlamentare sulle misure contenute nella manovra.

La vicenda è emersa nella giornata del 18 novembre 2026 e ha già innescato reazioni forti tra le forze politiche, con la prospettiva di ulteriori dibattiti e votazioni nelle prossime fasi dell’iter parlamentare.