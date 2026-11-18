Il campo largo ha chiuso con un’intesa su 18 proposte unitarie, dopo una fase di tensione tra il Movimento 5 Stelle e i renziani. Il confronto è stato definito da momenti di scontro, poi ricomposti fino alla firma dell’accordo.

Al centro del dibattito, segnala la cronaca, sono rimaste alcune richieste avanzate dall’opposizione: l’introduzione del salario minimo, il congedo paritario e un incremento dei fondi per scuola e sanità.

La discussione si è allungata anche sugli extraprofitti, tema che ha occupato parte significativa del confronto tra le delegazioni.

Nel dibattito è emersa inoltre una posizione netta espressa da Avs: “Senza la patrimoniale non c’è coalizione”, una condizione che resta sul tavolo delle trattative.

Tra i protagonisti delle consultazioni figurano il presidente del M5S, Giuseppe Conte, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, coinvolti nelle fasi di tensione e nella successiva ricomposizione che ha portato all’intesa sulle 18 proposte.