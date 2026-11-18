La pratica del condono edilizio torna a essere al centro del dibattito pubblico con la stessa storia di sempre: norme d’emergenza, stime di incassi alte e risultati contabili spesso diversi dalle previsioni. Il filo cronologico parte dal 1985, prosegue con due interventi sotto governi guidati da Silvio Berlusconi e arriva fino al condono del 2003, la cui contabilità resta ancora in parte oscura.

Fu il governo guidato da Bettino Craxi a inaugurare la prima grande sanatoria nel 1985. All’epoca si stimavano entrate pari a 10 mila miliardi di lire, ma i versamenti effettivi registrarono solo 5.800 miliardi. Anche la sanatoria del 1994 presentò uno scostamento tra previsione e incassi: 6.900 miliardi di lire previsti contro 4.900 effettivamente incassati.

Per il condono del 2003 le stime parlavano di oltre 3 miliardi di euro di gettito, ma sui conti definitivi non esistono numeri pienamente verificati. Le cifre che circolano da anni restano, in molti casi, presunte o incomplete.

L’impatto sui comportamenti edilizi fu denunciato già negli anni Ottanta: l’istituto Cresme osservò che nei due anni precedenti al condono del 1985 erano emersi circa 230 mila manufatti abusivi, alimentati dalle attese di sanatoria. Allo stesso periodo il Censis attribuiva una stima di incassi per 13 mila miliardi di lire, a fronte di necessità infrastrutturali nelle zone condonate valutate tra 11 e 25 mila miliardi per strade e fognature.

Sulle resistenze e i ripensamenti politici pesa anche il caso di esponenti che in un anno si dichiararono contrari e l’anno successivo sostennero una sanatoria: nell’agosto 2002 Sandro Bondi si scagliò contro il condono, sostenendo che avrebbe aggravato la devastazione del territorio; tredici mesi dopo lo stesso esecutivo approvò il terzo provvedimento della serie.

Anche giuridicamente il percorso è stato complesso. La Corte costituzionale ha convalidato il primo condono nel 1988, motivando la necessità di “chiudere un passato illegale”. Nel 1995 la Consulta salvò il secondo provvedimento pur rilevandone la sostanziale reiterazione del primo, a condizione che non annullasse del tutto le norme punitive. Nel 2004 la Corte autorizzò il terzo condono, riconoscendo “ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria”.

Nel dibattito recente il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha definito talune “Piccole difformità” e ha sostenuto che «non sono un condono, sono una sistemazione minima», riproponendo un confronto già visto all’epoca delle prime sanatorie.

I condoni, oltre al dibattito politico e alle dispute giuridiche, hanno dunque lasciato una traccia concreta sui conti pubblici e sulle trasformazioni del territorio, con effetti che restano oggetto di stime incerte e ricorsi prolungati.