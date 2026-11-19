Sasha Waltz e Jochen Sandig sono i due ospiti d’onore invitati dal Centro Tedesco di Studi Veneziani a Venezia per la settimana dal 16 al 23 novembre 2026. I due protagonisti della scena culturale berlinese risiederanno a Palazzo Barbarigo della Terrazza e lavoreranno a nuovi progetti destinati alla città lagunare.



La coreografa, regista e danzatrice Sasha Waltz arriva a Venezia con un curriculum che coniuga creazione coreutica e impegno culturale. Dopo studi a Amsterdam e New York, nel 1993 ha fondato insieme a Sandig la compagnia Sasha Waltz & Guests e ha contribuito a creare spazi indipendenti per le arti a Berlino.



Waltz è cofondatrice delle Sophiensæle (1996) e del Radialsystem (2006). Dal 1999 al 2004 ha partecipato alla direzione artistica della Schaubühne am Lehniner Platz. La sua ricerca si è sempre concentrata sulla contaminazione tra discipline e sulla sperimentazione formale.



Tra le sue opere più note figurano la trilogia Travelogue (1993/1995), Körper (2000) e allestimenti come Dido & Aeneas (2005). Negli anni più recenti ha firmato lavori come SYM-PHONIE MMXX (2022) e Beethoven 7 (2023), nei quali il rapporto tra danza e musica è il fulcro del progetto.



Nella primavera del 2024 Waltz ha messo in scena la Passione secondo Giovanni di Bach in occasione del 300° anniversario della prima esecuzione, proponendo l’opera come un dispositivo drammaturgico dal valore universale. Nel 2021 ha inoltre sviluppato il progetto In C, basato sulla composizione di Terry Riley, che si è trasformato in una pratica collettiva con diffusione internazionale.



Il percorso professionale di Waltz è accompagnato da riconoscimenti istituzionali: nel 2011 ha ricevuto la Croce federale al merito della Repubblica Federale di Germania (classe del nastro). Dal giugno 2013 è membro dell’Accademia delle Arti. Nel 2021 le è stato conferito dal Ministero della Cultura francese il titolo di Commandeur des Arts et des Lettres. Nel 2024 ha ottenuto il Deutscher Tanzpreis e nel maggio 2025 le è stato assegnato l’Helmut-Schmidt-Zukunftspreis. Per la performance BACH CELLO DANCE, realizzata con la violoncellista Anastasia Kobekina, Waltz ha vinto l’OPUS KLASSIK 2026 nella categoria “Concerto innovativo dell’anno”.



Accanto a lei, Jochen Sandig porta a Venezia un profilo che unisce produzione culturale e gestione di spazi artistici. Nato a Esslingen am Neckar, si è trasferito a Berlino nel 1990 per studi in psicologia e filosofia. Nei primi anni novanta ha partecipato alla nascita di centri culturali di riferimento: dal Tacheles (1990) alla fondazione, insieme a Waltz, della compagnia Sasha Waltz & Guests (1993).



Nel 1996 Sandig ha lanciato le Sophiensæle, uno spazio indipendente a Berlino-Mitte, che ha diretto fino alla fine del 1999. Negli anni successivi è stato tra i componenti della direzione artistica della Schaubühne (2000-2004) e dal 2004 dirige la Sasha Waltz & Guests GmbH.



Nel 2006, insieme a Folkert Uhde, ha creato il Radialsystem, concepito come “spazio per le arti e le idee” sulle rive della Sprea. Nel 2010 è stato nominato Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Nel febbraio 2012 ha debuttato alla regia con human requiem, un allestimento del Deutsches Requiem di Johannes Brahms eseguito dal Rundfunkchor Berlin sotto la direzione di Simon Halsey.



La produzione di Sandig ha viaggiato oltre il palco berlinese: la messa in scena presentata al Radialsystem è stata successivamente ospitata ad Amburgo, Amsterdam, Parigi, Granada, Rotterdam, Atene, Hong Kong, Adelaide e New York, e nel 2016 ha ricevuto il Classical Next Innovation Award.



A livello istituzionale e civico, Sandig figura tra i cofondatori del World Human Forum di Delfi. Dal 2019 al 2024 è stato direttore artistico e sovrintendente delle Ludwigsburger Schlossfestspiele / Internationale Festspiele Baden-Württemberg. Nel 2022 gli è stata conferita la Croce federale al merito. Nel 2027 curerà la terza edizione del Festival Delfico in Grecia, in occasione del centenario della sua fondazione nel 1927.



Il Centro Tedesco di Studi Veneziani, sostenuto dal Ministro di Stato per la Cultura e i Media, promuove il dialogo tra scienza e arte attraverso borse di studio residenziali rivolte a giovani ricercatrici e ricercatori (dottorandi e postdoc) e ad artiste e artisti attivi in architettura, composizione musicale, letteratura e arti visive. La sua attività spazia dalla ricerca storica su Venezia e i suoi antichi domini alla riflessione artistica sulla città lagunare.



Il Centro organizza inoltre un programma pubblico che include convegni internazionali, conferenze, incontri con artisti, concerti e mostre. Tra gli ospiti d’onore invitati in passato figurano Andreas Voßkuhle, Adriana Altaras e il tenore Jonas Kaufmann.