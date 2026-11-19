Flavio Cobolli è stato eliminato dalle ATP Finals di Torino dopo la sconfitta per 7-6(6), 6-0 contro Frances Tiafoe sull’Inalpi Arena. Il match, durato un’ora e 31 minuti, ha visto il tie-break del primo set decidere l’esito dell’incontro.

L’azzurro era partito forte: ha vinto gli otto primi punti consecutivi e si era portato sul 2-0, ma nel primo parziale ha poi perso al tie-break dopo aver sprecato due set point. Nel secondo set Cobolli non è riuscito a reagire e ha subito un parziale di 6-0 che ha sancito l’eliminazione matematica dalla fase a gironi.

Al termine del match il giocatore italiano ha parlato in sala stampa tra le lacrime, definendo l’incontro “la partita più triste della mia carriera”. Cobolli ha spiegato di non aver avvertito eccessiva pressione all’inizio, ma di non essersi potuto allenare come desiderato nei giorni precedenti e di non sentirsi probabilmente ancora al 100% dopo un infortunio. Ha comunque escluso ripercussioni sulla sua partecipazione alla Davis: l’appuntamento con Carlos Alcaraz resta confermato e lo considera “un regalo bellissimo” per chiudere la stagione.

Frances Tiafoe ha definito la sfida molto combattuta, sottolineando che entrambi i giocatori erano nervosi e che è soddisfatto della vittoria che lo lascia ancora in corsa nel girone.

La giornata torinese ha anche consegnato l’accesso alle semifinali a Carlos Alcaraz, che ha battuto Daniil Medvedev 6-2, 6-4. Lo spagnolo ha dominato il primo set e nel secondo, dopo un momento di gestione del fastidio fisico che lo ha costretto a un medical timeout e a una fasciatura alla coscia sinistra, ha chiuso mantenendo controllo e aggressività.

Nel tabellone di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti da Neal Skupski e Christian Harrison per 6-3, 6-4, restando a zero vittorie nel girone. In un altro incontro di giornata la coppia tedesca Tim Puetz/Kevin Krawietz ha superato Marcel Granollers/Horacio Zeballos per 6-7, 6-1, 10-5.