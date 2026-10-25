A Venezia un dipinto dedicato all’Amerigo Vespucci: il progetto “APOSTOL — Chronicles of Now” di Cristian Apostol

A Venezia un pittore ha trasformato in tela l’arrivo dell’Amerigo Vespucci, mettendo a confronto la tradizione marittima della città, la presenza delle moderne navi militari, la storia e la fragile bellezza della laguna.



L’autore è Cristian Apostol, artista che vive e lavora a Venezia. L’opera nasce nell’ambito del suo progetto APOSTOL — Chronicles of Now, una serie in cui l’autore documenta con la pittura gli eventi ritenuti significativi per la città. Nel caso dell’Amerigo Vespucci, la visita è diventata lo spunto per un lavoro che unisce osservazione diretta e memoria visiva.



Apostol ha seguito la nave da vicino: l’ha studiata, ne ha fotografato i particolari e ne ha raccolto gli elementi che poi ha rielaborato sulla tela. Questo metodo di lavoro, fondato sull’osservazione dal vivo, è alla base della sua pratica artistica e mira a restituire non solo un’immagine, ma una testimonianza del tempo presente.



Il dipinto accosta immagini di radice veneziana e riferimenti alle moderne costruzioni navali. La composizione mette in dialogo il patrimonio marinaro della città con la maestosità di un’imbarcazione militare, senza nascondere il contrasto con l’ambiente lagunare che la ospita. La scelta di rappresentare questo incontro parla di un paesaggio urbano in cui storia e contemporaneità si sovrappongono.



Un elemento figurativo emerge come simbolo nella scena: il delfino Mimmo. Inserito intenzionalmente dall’artista, Mimmo rappresenta la natura e la libertà e funge da controcampo alle dimensioni e alla presenza delle grandi navi. Nel dipinto il piccolo animale acquatico diventa punto di tensione visiva e di significato, richiamando l’attenzione sulla vita della laguna.



Sul piano cromatico Apostol privilegia toni intensi e una definizione formale essenziale. I colori forti e le linee sintetiche mirano a trasformare un episodio contemporaneo in un racconto visivo immediato, capace di segnare il presente senza perdere il riferimento alla tradizione pittorica della città.



All’autore è affidata anche la documentazione fotografica dell’evento: insieme alla riproduzione dell’opera, Apostol ha raccolto immagini che lo ritraggono accanto all’Amerigo Vespucci e scatti eseguiti durante la visita. Le fotografie integrano il progetto, fornendo il materiale di partenza che ha alimentato il processo creativo.



Per chi volesse seguire il lavoro di Cristian Apostol e contattarlo direttamente, l’artista è presente su Instagram con l’account @apostolartist.

Cristian Apostol . sullo sfondo l’Amerigo Vespucci