Il Premio Paolo Rizzi. Di Enzo Pedrocco

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Venezia

Giornalismo, Società e Ambiente, Arte e Cultura

PREMIO PAOLO RIZZI

Di Paolo Rizzi, che conobbi e stimai quale figura di spicco del giornalismo veneziano e molto altro, mi fa piacere ricordare a tutti gli eventuali interessati il premio a lui dedicato, indetto annualmente dalla fondazione che porta il suo nome, e di cui si è recentemente conclusa l’ edizione di quest’anno (2026) con Agnese Pini premiata per il giornalismo, l’UNICEF per Società e ambiente e Pier Luigi Pizzi, infine, per Arte e Cultura.

Premio patrocinato dall’Ordine dei giornalisti del Veneto, da Il Gazzettino, dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto. Premio che, dal 2022, ha iniziato un nuovo corso presentandosi con una formula che va oltre al giornalismo spaziando negli altri campi dell’attività professionale e dei valori culturali di Paolo Rizzi.

Al Giornalismo così, si sono aggiunte le sezioni “Arte e Cultura” e “Ambiente e Società” che avranno tre vincitori, scelti da una giuria che, a differenza del passato, viene composta non solo da giornalisti ma anche da autorevoli esponenti del mondo della cultura e della società.

Enzo Pedrocco

Per informazioni:

https://www.paolorizzi.it/premio.html

(Nella foto, Paolo Rizzi, capocronista del “Gazzettino”, critico e storico dell’arte con Luigi Carluccio, responsabile del settore arti figurative della Biennale di Venezia, ed Enzo Di Martino, critico e storico dell’arte a un vernissage in una nota galleria d’arte di Venezia nel 1979)