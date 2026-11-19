Due minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Venezia con l’accusa di aver commesso un furto in abitazione ai danni di una donna di 79 anni residente a Portogruaro. Gli investigatori hanno inoltre recuperato l’intera refurtiva, costituita da monili in oro e denaro contante.



Secondo la ricostruzione degli agenti, i due si sarebbero introdotti furtivamente nell’abitazione mentre la proprietaria si trovava nel giardino. I malviventi avrebbero raggiunto la camera da letto e sottratto un cofanetto contenente gli oggetti di valore.



La Volante del Commissariato di Portogruaro intervenuta per il sopralluogo ha raccolto elementi ritenuti utili per le indagini. Sul posto sono stati eseguiti accertamenti che hanno poi permesso di acquisire immagini utili all’identificazione dei sospetti.



I fotogrammi del sopralluogo sono stati confrontati con le registrazioni delle telecamere urbane della zona. Dalla comparazione gli investigatori hanno individuato la presenza di due persone con atteggiamenti ritenuti sospetti, circostanza che ha indirizzato l’attenzione verso due giovani notati nei pressi della stazione ferroviaria di Portogruaro.



L’attività della Polizia Scientifica, unita alla gestione delle ricerche da parte del Settore Anticrimine del Commissariato, è stata decisiva per il prosieguo dell’indagine. Le immagini raccolte sono state diffuse agli altri uffici di polizia, consentendo così di localizzare i due presunti autori del furto.



Grazie a questa rete di accertamenti coordinati è stata recuperata l’intera refurtiva. Il risultato è stato descritto dalla Questura come frutto della collaborazione tra gli uffici della Polizia di Stato del capoluogo, che hanno condotto un’azione investigativa rapida e mirata.



La Questura ha inoltre evidenziato il valore dell’operazione nel contrasto dei reati predatori rivolti a persone vulnerabili, fenomeno che sta suscitando crescente allarme sociale. L’indagine, si sottolinea, ha avuto come obiettivo la tutela delle vittime e il ripristino della refurtiva sottratta.



Per le responsabilità emerse, i due minorenni sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste.