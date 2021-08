“Vaporetto da Lido: 7,50 euro e ammassati come animali”

Riceviamo e pubblichiamo.

La lettrice prende spunto da una segnalazione precedentemente ricevuta in cui si dice: “Centinaia di persone costrette a stiparsi all’interno di un imbarcadero chiuso nell’attesa di un vaporetto che passa ogni 30 minuti. È stato ridotto il numero di corse a causa di risorse limitate. Non si poteva fare scelta più stupida. Il rischio a cui vengono sottoposte le persone negli imbarcaderi e all’interno dei vaporetti è altissimo”.

Sono stata proprio ieri in questa situazione scandalosa.

Ieri alle 17 40 era veramente difficile nel battello che tornava dal Lido di Venezia verso San Marco il cui costo del biglietto è d i 7 .5 euro: non poco!

Le persone erano ammassate come animali da macello.

Incuranti delle regole imposte dalla pandemia!

Negli ingressi dei battelli ci sono i tornelli che non vengono mai utilizzati per contare le persone i turisti accettano tutto pur di vedere Venezia e gli abitanti pochi rimasti di questa città assurda se ti lamenti dicono prenditi una barca privata!

lettera firmata