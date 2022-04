“Se Venezia userà pistole ad acqua contro i gabbiani la cancellerò dalle mie mete turistiche”. Lettere

Spettabili Uffici,

ho appreso dai mezzi di informazione che «I turisti che arrivano a Venezia hanno da oggi un nuovo gadget che li attende al loro albergo: una pistola ad acqua. Non è un divertente benvenuto, ma lo strumento più efficace – finora – per allontanare i molesti gabbiani ‘predatori’, che planano sui terrazzi fronte Canal Grande a colazione e a pranzo non appena c’è un sandwich o una pizzetta da rubare. Pennuti tutt’altro che inoffensivi: i raid sono quasi sempre ad opera dei gabbiani reali – le ‘magoghe’, in dialetto veneziano – uccelli di grosse dimensioni, con becco acuminato, che non ci pensano due volte a strappare il cibo direttamente dalle mani dei turisti”.

“Il sovraffollamento di gabbiani è ormai comune in molte città del mondo, da Roma a Londra. Venezia un tempo aveva quello dei piccioni, colonie sterminate che venivano attratte soprattutto dai venditori di grano in Piazza San Marco. Messo il divieto a questi ultimi – nel 2008, […] Il loro posto è stato preso dai più voraci gabbiani reali. Anche i veneziani ne sono infastiditi, e li temono. […] Così, da alcuni anni, gli albergatori si sono ingegnati nel trovare le soluzioni più fantasiose per parare gli ‘attacchi’ dall’alto. La più sicura pare essere la pistola ad acqua. Meglio se di color arancione […] da un confronto con un esperto è emerso che a questi animali il colore arancione non piace, li infastidisce […] non serve neanche usarle, basta solo tenerle sul tavolo […] le pistole ad acqua non fanno male agli animali, perché basta tenerle esposte. […]»

In certe città si presenta regolarmente il problema della gestione dei gabbiani come se costituissero un flagello per la società. Questi uccelli frequentano la terraferma in cerca di cibo, cioè per esercitare un loro diritto naturale. Le acque vengono depredate dalle attività umane, prime fra tutte la pesca, quindi loro si avventurano alla ricerca del cibo dove la loro intelligenza li guida.

La trovata della pistola ad acqua è grottesca: vedere turisti muniti di pistole giocattolo girovagare per la città non rende onore all’immagine di Venezia, conosciuta e amata in tutto il mondo.

Se Venezia non mette in pratica soluzioni innovative, è mia intenzione cancellare questa città dalle mie mete turistiche; sarà così finché non avrò visto un significativo cambiamento nella politica ambientale della Città.

Se le istituzioni non comprendono il linguaggio dell’empatia, comprendono certamente quello del portafoglio, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo in cui il turismo è tra i settori che pagano maggiormente per le misure restrittive della pandemia.

Cordiali saluti.

Paola Re

Tortona (AL)