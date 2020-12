Adua Del Vesco, il fidanzato Giuliano Condorelli: “Non l’ho lasciata, la amo alla follia”

Molto si è parlato del legame, ormai concluso, tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. Secondo vari siti di gossip la loro “amicizia” fatta di baci, carezze e gelosie avrebbe fatto imbufalire Giuliano Condorelli, fidanzato storico della siciliana, che avrebbe smesso addirittura di seguirla sui social. Non solo: gli autori del Grande Fratello VIP lo avrebbero “costretto” a farle un regalo di Natale nonostante la sua contrarietà. Ma dopo alcune settimane di silenzio, l’interessato è riapparso su Instagram per spiegare come stiano le cose.

Giuliano Condorelli sulla fidanzata Adua Del Vesco

sponsor

In un lungo post Giuliano Condorelli ha smentito categoricamente di aver lasciato Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, con la quale ha una relazione da ben 14 anni. “Eccomi, scusate – ha esordito – Da circa tre settimane ho lasciato il mio profilo al mio perché tutte le cavolate che ho letto stavano iniziando a procurami una forte allergia e soprattutto distrarmi dai miei impegni lavorativi e familiari. Pubblico la storia e lo lascio al mio caro compare che mi farà sapere solo quello che è degno di nota”.

commercial



Giuliano Condorelli non fa l’influencer e non lavora nei social media. Stando al suo profilo Linkedin, è un “WW Retail Analyst” di un noto marchio di moda a Milano. Facile immaginare come il periodo natalizio sua stato per lui un vero e proprio tour de force, tra strategie di vendita e ricongiungimenti famigliari in tempi di Covid. E a chi aveva interpretato la sua assenza dalle scene come un allontanamento dalla fidanzata, Giuliano Condorelli ha risposto per le rime. “Diventano sempre più insistenti delle voci ridicole – ha proseguito – che ahimè devo smentire categoricamente: non ho mai smesso di seguire Rosalinda, nessuno mi ha mai convinto e neppure consigliato di farle un regalo di Natale. Figuratevi se mi faccio consigliare dal Grande Fratello VIP per una cosa così importante”.

Fino alla dichiarazione finale.:”Non ho lasciato Rosalinda, la seguo, supporto e amo alla follia, nel bene e nel male. Se volete continuare a commentare e condividere notizie false fate pure, sono certo che la maggior parte di voi sia dalla parte della verità e del bene. Grazie come sempre per tutti i messaggi di affetto che leggerò ad uno ad uno”.

Una relazione che resiste, nonostante tutto

Giuliano Condorelli non è sembrato intimidito né dal legame morboso tra la fidanzata e Dayane Mello né dalle tante contraddizioni emerse durante il Grande Fratello VIP.

Adua Del Vesco si era infatti espressa sul caso-Ares, sul quale era intervenuto Alberto Tarallo a Non è l’Arena. L’ex coproprietario dell’agenzia aveva detto di lei: “Non ho mai saputo che Adua fosse fidanzata. Lei ci disse che aveva lasciato un ragazzo a Messina poiché era manesco e voleva che diventasse testimone di Geova”.



Nonostante ciò che Adua, o meglio, Rosalinda ha sempre dichiarato. Ovvero: “nella mia vita ho avuto un solo ragazzo che è quel ragazzo che avete visto, che conosco da 14 anni e che è giusto che io lo metta in luce e gli dia il posto che ha sempre avuto”.

Marie Jolie