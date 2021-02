Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: baci appassionati al Grande Fratello VIP

Prosegue a suon di baci la liaison più chiacchierata del Grande Fratello VIP: quella tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La siciliana non si è staccata un attimo dal figlio dell’ex portiere e, tra un “limone” e l’altro, ha confermato la sua scelta di tagliare con Giuliano Condorelli, che proprio lunedì aveva diffidato il reality.

Nuovo litigio tra Rosalinda e Dayane

Ieri sera, dopo il Tommazo Zorzi Late Night Show, è avvenuto l’ennesimo litigio tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, gelosa del suo rapporto con Andrea Zenga. La brasiliana ha punzecchiato l’amica accusandola di mettere in pratica una “strategia”. Dal canto suo, la siciliana ha replicato che sarebbe assurdo “buttare dall’aria 10 anni di relazione” per “farsi due settimane in più al Grande Fratello VIP“.

Baci e confidenze tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

E dopo essersi sfogata con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, l’attrice è tornata tra le braccia del suo Andrea. Tra un “limone” e l’altro i due hanno passato un’altra notte insieme. Secondo Biccy.it Rosalinda Cannavò gli avrebbe detto: “calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito. Mi piace coccolarti e farti stare bene, ti devi lasciare andare Andrea ed accoglierlo”. La siciliana si sarebbe sbilanciata al punto di tirare in ballo la religione: “Secondo me è anche destino sai?! Sai che io sono molto credente e in certe cose ci credo, hai visto che prego sempre”.

Andrea Zenga avrebbe replicato: “è una cosa di chimica oltre che fisica. Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi”. Ma è difficile capirne di più visto che i due cercano riservatezza affidandosi al labiale e coprendosi la bocca dalle telecamere. In certi frangenti, poi, si scambiano messaggi “scrivendo” con il dito sul palmo della mano.

I dubbi di Jacopo Zenga

Sulla questione è intervenuto Jacopo Zenga, fratello di Andrea, che a Casa Chi ha manifestato i suoi dubbi sulla liaison. “Solitamente Andrea non è così intraprendente ma più timido e introverso – ha commentato – le volte che l’ho visto più lanciato è perché c’è vero interesse. Non pensavo sarebbe successo, sono partiti entrambi molto riservati… poi dev’essere successo qualcosa. Sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci, oppure (e ha lanciato l’accusa n.d.r.) con il rischio di uscire a breve ha voluto ‘spingere sull’acceleratore’ per ‘vedere come va'”. Tuttavia, però, “ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue e questa è una cosa da apprezzare”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: le opinioni del web

Su Twitter gli utenti continuano a rimanere perplessi: per Laura Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno “zero attrazione fisica, non fanno discorsi seri, non ridono insieme”, per Wakeua è il “ritorno di Adua Del Vesco 4”. Ma per Grata si tratterebbe addirittura di un “teatrino fake eteronormativo” per “cercare di avere successo con quel pubblico”. A farne le spese sarebbe il “sentimento vero”, tutto al femminile, che legava la siciliana a Dayane Mello.

Come proseguirà la telenovela tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga?

Marie Jolie