Rissa a Cavallino Treporti, uomo accoltellato: è grave all’ospedale di Mestre

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Un uomo tra i 25 e i 30 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Mestre dopo essere stato accoltellato nel corso di una violenta lite avvenuta venerdì sera a Cavallino Treporti, nel Veneziano.



Secondo le prime ricostruzioni, alla rissa avrebbero preso parte circa una decina di persone suddivise in due gruppi. I partecipanti sarebbero di origine sudamericana, dettaglio che le forze dell’ordine stanno verificando nel corso degli accertamenti.



Durante i momenti più concitati della colluttazione sarebbe stato estratto un coltello. Sempre secondo quanto emerso, sarebbe stato impiegato anche un bloccasterzo come arma improvvisata, un dispositivo normalmente usato per bloccare il volante di un veicolo.



Le volanti della polizia sono intervenute sul posto, ma al loro arrivo le persone coinvolte si erano già allontanate. Sul luogo della lite non sono rimaste tracce evidenti degli autori, circostanza che complica il lavoro degli investigatori.



Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione dinamica e responsabilità. Gli inquirenti stanno esaminando testimonianze raccolte sul posto e verificando eventuali filmati o altri elementi utili per l’identificazione dei presenti.



Il ferito è stato trasportato a Mestre in condizioni giudicate gravi. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle sue generalità né sull’esatta entità delle lesioni, informazioni che saranno comunicate dalle autorità sanitarie e dalla polizia compatibilmente con l’evoluzione delle indagini.



Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura quella di un regolamento di conti. Tuttavia, gli investigatori hanno segnalato che non sono emersi al momento elementi sufficienti per confermarla.



Restano quindi aperte tutte le piste investigative mentre proseguono gli accertamenti in zona e le verifiche su possibili testimoni e materiali che possano aiutare a chiarire quanto accaduto. Al momento non sono emersi elementi sufficienti per confermarla.