Cavallino Treporti, 50enne allontanato da casa per maltrattamenti a moglie e figli

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I Carabinieri della Stazione di Cavallino Treporti hanno eseguito nella serata del 7 settembre una misura cautelare nei confronti di un uomo di 50 anni, residente nel comune veneziano, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei figli minori.



Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura, prevede l’allontanamento dall’abitazione familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. All’uomo è inoltre fatto divieto di comunicare con le vittime in qualsiasi forma.

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Tra le misure è prevista l’applicazione di un dispositivo elettronico per il controllo dei movimenti; in alternativa, qualora il soggetto non avesse acconsentito all’applicazione del braccialetto, la decisione prevede il divieto di dimora nella Regione Veneto con l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.



L’azione dei militari segue una denuncia presentata dalla donna lo scorso agosto presso la stessa Stazione dei Carabinieri di Cavallino Treporti. Nella querela la vittima ha raccontato di essere, da tempo, oggetto di minacce e vessazioni psicologiche messe in atto dal convivente, anche in presenza dei figli minori.



Tra gli episodi segnalati dalla donna vi è una minaccia di morte: secondo la denuncia, il 50enne avrebbe detto che, qualora avesse visto un altro uomo salire sulla sua autovettura, avrebbe incendiato il mezzo con lei all’interno. La circostanza, riferita dalla parte offesa ai militari, ha contribuito ad avviare l’attività investigativa.



Gli approfondimenti compiuti dai Carabinieri hanno incluso l’escussione di persone informate sui fatti. Le testimonianze raccolte, insieme ad altri elementi istruttori, hanno permesso agli investigatori di ricostruire gli episodi denunciati e di documentare le condotte contestate all’indagato.



Nell’atto con cui è stata disposta la misura, l’Autorità Giudiziaria ha motivato la necessità di intervenire per prevenire la reiterazione dei comportamenti ritenuti maltrattanti, richiamando una valutazione sull’incapacità dell’uomo di controllare le proprie azioni.



L’episodio si inserisce nella più ampia attività di tutela delle vittime di violenze domestiche a cui le forze dell’ordine e la magistratura rivolgono attenzione assidua, soprattutto quando sono coinvolti minori.

