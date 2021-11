Ragazzo investito a Mirano, attraversava sulle strisce per andare a scuola

Ragazzo di 11 anni colpito in pieno da un’auto pirata mentre attraversa sulle strisce.

E’ successo in via Wolf Ferrari mentre il ragazzino attraversava sulle strisce pedonali per andare a scuola.

L’automobilista, invece di fermarsi per prestare soccorso, ha continuato la sua corsa ed è fuggito.

L’incidente si è verificato martedì tra le 7.40 e le 7.45, davanti alla parrocchia di San Leopoldo Mandich.

L’ambulanza ha portato l’undicenne in ospedale dove gli sono state riscontrate fratture e contusioni per complessivamente 25 giorni di prognosi.

Sul fatto indagano i carabinieri di Mirano. I militari hanno già raccolto deposizioni che potrebbero aiutare nell’identificazione dell’auto pirata.

La madre del ragazzino ha scritto sui social, «Sappiamo che hai una macchina rossa, che hai uno specchietto rotto e i carabinieri stanno indagando. Se hai un minimo di coscienza, fatti avanti in privato o dai carabinieri».

Si cercano anche testimoni che fossero presenti alla drammatica scena. Un aiuto potrebbe comunque arrivare da filmati delle telecamere che potrebbero aver ripreso la scena.

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: Donna investita e abbandonata a bordo strada: Bernadetta lasciata morire

» leggi anche: Ragazzina investita da ciclista agonista che non si ferma