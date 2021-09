Ragazzina investita da ciclista agonista che non si ferma

Ragazzina di 14 anni investita da un ciclista pirata che ha continuato la sua corsa senza fermarsi.

Si tratta di un vergognoso investimento quello accaduto a Pellestrina in direzione Portosecco da parte di un ciclista in verosimile tenuta agonistica che non si è nemmeno fermato.

La ragazza è rimasta gravemente ferita nell’incidente e nell’isola ci si lamenta per un certo tipo di turismo ‘mordi e fuggi’ che prevede anche gli allenamenti agonistici.

La 14enne ha perso due denti, ha un braccio fratturato ed è tutt’ora ricoverata.

La ragazzina tornava dopo aver fatto visita al nonno a sua volta in bicicletta.

Improvvisamente un turista in sella a una bici ha investito la giovane che veniva dal senso opposto.

Si trattava di un vero e proprio pirata della strada, ancorché in bicicletta, sia per la velocità sia per il fatto che è fuggito senza prestare soccorso nonostante fosse innegabile che si fosse accorto dell’urto.

La ragazzina ha sbattuto violentemente contro la pavimentazione.

La povera ha colpito con il viso perdendo due incisivi, con il braccio che risulterà poi fratturato, e con la gamba rimasta ferita.

L’investitore ha continuato la sua corsa lasciandola lì, a terra.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un ciclo-turista che ritornava a Chioggia.

La 14enne è oggi ricoverata all’Ospedale Civile di Venezia, le sue condizioni sono stabili.

Del fatto è già stata presentata denuncia ai carabinieri e i militari hanno già raccolto la descrizione del pirata della strada.