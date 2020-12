L'Isola dei Famosi 2021: i concorrenti svelati da ''Nuovo'' e ''Vero''?

Dopo il Grande Fratello VIP sarà la volta L’Isola dei Famosi, già confermata nel palinsesto primaverile di Canale 5. Mentre sembra ormai certa la conduzione di Ilary Blasi, i nodi da sciogliere restano ancora due: il primo riguarda la location, ancora in forse tra l’Hounduras e le Isole Canarie, il secondo i potenziali naufraghi. Alle indiscrezioni già trapelate si sono aggiunti i settimanali Nuovo e Vero che hanno fatto i nomi di altri possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021.

L’Isola dei Famosi 2021: i concorrenti “confermati”

Già da qualche tempo si parla di Asia Argento, che TvBlog vede “in cima alla lista dei nomi che la produzione del programma vorrebbe reclutare”. Per BlastingNews a farle compagnia ci sarebbero l’attore turco Can Yaman, gli ex tronisti Lucas Peracchi, Sossio Aruta e Lorenzo Ricciardi oltre allo speaker Marco Baldini, l’ex marito di Tina Cipollari Chicco Nalli e la modella venezuelana Mila Suarez. Ma quali sono le “bombe” sganciate da Nuovo?

Andrea Cerioli

Il primo concorrente “svelato” dal giornale sarebbe il professionista dei reality Andrea Cerioli. Nel 2014 partecipò sia al Grande Fratello (resistendo per 43 giorni) che a Uomini e Donne (lasciando il trono senza scegliere). Nel 2018 ritornò come tronista, “decise” prima del previsto e fu rimpiazzato da Andrea Zelletta. Dopo qualche mese, rieccolo a Temptation Island VIP nelle vesti di tentatore.

Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli

Sempre da Uomini e Donne proverrebbero altri due concorrenti, entrambi ex-fidanzati della 70enne Gemma Galgani. Giorgio Manetti, classe 1956, è detto “Gabbiano” e nella vita ha svolto numerosi lavori, dal parrucchiere all’attore, dallo scrittore al presentatore nelle tv locali. Nicola Vivarelli ha invece 26 anni, è chiamato “Sirius” e lavora come ufficiale nelle navi da crociera.

Giovanna Abate e Angela Nasti

Anche sul versante femminile L’Isola dei Famosi 2021 attingerebbe a piene mani dallo show di Maria De Filippi. Giovanna Abate ha appena concluso la sua esperienza a Uomini e Donne, mentre Angela Nasti vi partecipò nel 2019. Sua sorella è la nota influencer Chiara Nasti, che nel 2018 fu reclutata da L’Isola dei Famosi per ritirarsi dopo soli 7 giorni.

Alessandra Canale

Le anticipazioni di Nuovo terminano qui, ma secondo il settimanale Vero ci sarebbe un’altra concorrente pronta a partire per L’Isola dei Famosi. Si tratterebbe della storica annunciatrice Alessandra Canale, ora 57 enne, che sulle pagine del settimanale ha dichiarato: “Le proposte sono arrivate ed è mio figlio Amedeo, che ha 25 anni, che mi consiglia a riguardo. Ci sono state due proposte principali. Pechino Express, che però è un format che ha ritenuto poco adatto a me. Invece per l’Isola potrebbe essere il momento giusto. Finora non me la sono sentita, temendo di essere troppo timida ed emotiva, ma ora sto facendo le mie valutazioni”.

Altri concorrenti de L’Isola Dei Famosi 2021

Per concludere, ecco altri nomi indicati da DonnaPop come “possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021“: Cristina Plevani (ex Grande Fratello), Luca Dorigo (ex Uomini e Donne), Nicole Rossi (ex Il Collegio) e l’ex marito di Pamela Prati Luigi Oliva.

Sarà vero? Saranno solo indiscrezioni? Per saperlo non ci resta che attendere…

Marie Jolie