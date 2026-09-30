Gavin Bryars in prima assoluta al Tempio del Redentore: musica per l’ottavo centenario di San Francesco

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Domenica 4 ottobre, alle 18.30, il Tempio del Redentore sull’isola della Giudecca ospiterà “Musica per San Francesco”, concerto per il quale il compositore britannico Gavin Bryars presenta due opere inedite dedicate al santo di Assisi. L’appuntamento rientra nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco (1226-2026) e si svolge nell’occasione della festa liturgica del 4 ottobre.



Le composizioni in programma sono Il Cantico delle creature e il Salmo 141, entrambe scritte appositamente per l’evento. Per Bryars si tratta di un nuovo intervento in uno spazio con cui ha lavorato a lungo: negli ultimi anni il maestro ha prodotto e composto con regolarità sull’isola della Giudecca, consolidando un rapporto stabile con la comunità locale.

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L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Frati Cappuccini di Venezia, il compositore e l’etichetta Cosmogram, che figura come partner dell’evento. La scelta del Tempio del Redentore come cornice non è casuale: l’edificio palladiano rappresenta un simbolo cittadino di salvezza e riconciliazione e si inserisce in un più ampio contesto commemorativo che quest’anno ripercorre i 450 anni dal voto della Serenissima che ne rese possibile la costruzione (1576-2026).



Il concerto segna inoltre la prosecuzione di una serie di appuntamenti organizzati dalla comunità dei frati in collaborazione con la Fondazione Archivio Luigi Nono. Nel corso del 2026 sono già stati proposti altri momenti musicali che hanno rinsaldato il rapporto: fra questi, la celebrazione della Domenica delle Palme del 29 marzo e un concerto con la soprano Claron McFadden tenutosi l’11 aprile.



L’evento si colloca quindi in una trama di iniziative culturali e pastorali che la fraternità dei Cappuccini porta avanti a Venezia. La comunità è descritta come un presidio spirituale radicato nel tessuto cittadino, con particolare attenzione alle relazioni sociali, alla cura dei più vulnerabili e alla tutela del creato.



Sul fronte artistico, la presenza di Bryars — figura di rilievo nella scena contemporanea — aggiunge un profilo internazionale all’appuntamento. Le nuove partiture, concepite per un luogo ricco di storia e solennità, prom

ettono di instaurare un dialogo tra musica contemporanea e patrimonio religioso e architettonico della città lagunare.

La partecipazione è gratuita, con ingresso consentito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’orario di inizio fissato alle 18.30 suggerisce una fruizione serale dell’architettura palladiana, progetto pensato per integrarsi con il rito liturgico e la memoria civica legata alla figura di San Francesco.



L’evento del 4 ottobre rappresenta, in sintesi, un incontro tra pratica musicale contemporanea e itinerario commemorativo: un tassello della più ampia collaborazione tra i Frati Cappuccini, Gavin Bryars, l’etichetta Cosmogram e la Fondazione Archivio Luigi Nono. Ingresso libero fino esaurimento dei posti disponibili.