Pieno di gente a passeggio. Quello che succede ce lo meritiamo… Lettere

Non solo a Venezia. Ieri ho visto una Treviso come se tutto quello che stiamo vivendo fossero tutte fake news.

In centro, ma non solo, una marea di persone a passeggio (e questo è un bene), molte con la mascherina, ma tante, troppe, con la scusa della “sigaretta elettronica” da aspirare o della “telefonata al cellulare” da fare o senza alcun motivo evidente, con la mascherina abbassata o addirittura senza.

Tanti, troppi giovani (molto giovani, ma non solo), e non vuole essere polemica, assolutamente senza protezioni, tutti vicini e con atteggiamenti assolutamente non coerenti con la situazione.

Certo, molti diranno, e come si fa a dirglielo, come si fa ad obbligarli, poveretti. Forse “poveretti” saranno poi quelli che ritroveranno tutti questi potenziali asintomatici in famiglia (e non solo i nonni).

Controlli? Polizia, vigili urbani, neanche l’ombra, mai vista una divisa e stiamo parlando dell’area pedonale centrale di Treviso; certo che la loro presenza sarebbe un deterrente, non per tutti, ma per molti si. E allora, scusate ma tutto quello che sta succedendo





(e andando avanti così, sarà certamente peggio i prossimi mesi) ce lo meritiamo.

Solo alcune domande: e quelli che invece cercano di rispettarle le regole? E chi le dovrebbe far rispettare le regole, dov’è?

Cordiali saluti

T.V.

La segnalazione arriva da Treviso, ma non pare che a Venezia siamo messi molto meglio. Ci scrive una residente: “Non posso farvi la foto perché mi conoscono, vi basti sapere che per rientrare a casa devo fare lo slalom tra gli spritz”. Lei abita in zona Ormesini.

Secondo i residenti della zona, in lotta da anni con gli schiamazzi in fondamenta, gli orari dell’ “happy hour” si sono spostati al pomeriggio fino alle 18, da prendere però “con elasticità” fino alle 19/19,30/20: se il locale sta chiudendo o fa le pulizie

oltre l’orario, non manda via di certo gli astanti con i bicchieri in mano fuori anche se, per le norme anti-Covid, stanno infrangendo la legge “bevendo in piedi”.

Segnalazioni analoghe arrivano anche dalla popolosa via Garibaldi in cui è stato segnalato addirittura qualche “alticcio” un paio di sere fa, impresa veramente difficile dato il poco tempo a disposizione.

Le forze dell’ordine, per il momento, si vedono molto con la luce del sole ma non vengono segnalati trasgressori serali.

Quello che pare certo, a Venezia ma un po’ ovunque date le segnalazioni, è che le passeggiate, ma più ancora il momento dello spritz, restano un qualcosa a cui non si riesce a resistere.





