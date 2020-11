“Venezia è tutta centro storico, ma vedo gente non residente a passeggio”. Lettere

Emergenza Covid: Ordinanza regionale 151: si può passeggiare solo “al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche, e delle altre aree solitamente affollate”.

Venezia tutta centro storico, fatta di strade non certo rurali, è località turistica, solitamente affollata, eppure molta gente è a passeggio: tutti residenti?

Mi sento beffato

Venezia, sabato 14 novembre: ordinanza “in vigore”.

Ma in giro per le principali arterie come Strada Nova vedo gente a passeggio con rose in braccio, accento non certo veneziano, “selfie”, navigatore in mano per trovare le calli, e pure giri in gondola.

O forse Venezia non è località turistica, centro storico, e nemmeno area solitamente affollata, con 30 mil. di turisti che solitamente vengono?

E allora? A che gioco giochiamo? Gli ospedali sono quasi pieni, ma qualcuno persino si giustifica: “qualche soldo lo devono pur guadagnare a Venezia….”.





Ma come, proprio ora?

Non gli basta quanto guadagnato (più che fatturato…) in questi anni con 30 mila turisti all’anno?

E chi aspetta ancora soldi di cassa integrazione, e non ha magari migliaia di euro in banca, allora non dovrebbe pure lui “guadagnar qualcosa”…? Che facciamo? Gli facciamo aprire ora un banchetto momentaneo di maschere a Rialto?

Venezia è forse tornata Repubblica indipendente? Il turismo, seppur pendolare, ancora intoccabile?

Mentre (son lieto per loro) la Polizia locale risulta “non più competente” per i controlli anti Covid, nei “varchi” per il centro storico, come Piazzale Roma, giovani arzilli e persone non certo dall’accento veneziano accedono indisturbate attraverso il Ponte della Costituzione, al centro storico di Venezia.

Magari pensano che per essere in regola basti non recarsi a Piazza San Marco, anche se i più giovani sembrano interessati agli spritz agli Ormesini, prima che chiudano alle 18, o Fondamenta Nani.

Nessun cartello che specifichi, per chi non lo sapesse, magari pure in regione, che Venezia (e non solo l’area di San Marco, che è considerata anche “Monumentale”) è tutta centro storico e vi si può passeggiare solo se vi si abita (o, dicono, se si alloggia in una struttura ricettiva).

Già prima

delle centinaia di persone che ( nonostante i miei inviti a Ministro, Regione e Comune di fermarne l’inopportuno pellegrinaggio) vedremo tra le strette calli dopo la scelta, secondo me grave, di celebrare in piena emergenza Covid la festa della Madonna della Salute, mentre le terapie intensive sono in affanno, si tenta di assumere medici pure senza specializzazione e si “richiamano” persino quelli in pensione, io vedo tranquillamente passeggiare per le principali calli di Venezia gente che definire vergognosamente incosciente sarebbe già un complimento.

Eh, sì, perché “la Cina è un regime, sono comunisti, dittatori”, non rispettano la “privacy” e il “diritto allo spritz”, ma intanto grazie alla loro serietà e severità non hanno più un positivo, l’economia è ripartita da mesi meglio di prima, e ha pure fatto uno storico accordo commerciale da 30 % del PIL mondiale.

Noi invece, che per non diventare zona rossa scopriamo persino il colore giallo plus, in pieno rispetto dei negazionisti, della democrazia, delle varie “privacy” e diritti su tutto e di tutti, stiamo sprofondando nella pandemia e pure con l’economia, e tra poco, come in altri posti, forse attenderemo le cure in ambulanza,





non potremmo curarci i tumori e andare in pronto soccorso se non siamo quasi morti…

L’importante è fare quel poco e ben propagandato dai media, la cui efficacia alla fine diventa un “quasi nulla”, per non scontentare né i malati, né chi… ha diritto di prendere (gli ulteriori…) “do schèi”.

Poco importa se ormai pure a San Michele forse tra poco ci sarà il “tutto esaurito”.

Questo è il modesto pensiero, che credo sia però ben condiviso.

Prof. Fabio Mozzatto

Venezia





Riporto anche in seguito la norma di riferimento, in estratto (punto a.2)

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 151 del 12 novembre 2020:

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

a) Misure di carattere generale

a.1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo





quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;

a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e

in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;