Venezia, disciplina per le urne cinerarie degli animali nei cimiteri: novità in arrivo

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Il Comune di Venezia ha indetto una conferenza stampa per annunciare le novità nella gestione delle urne con le ceneri di animali d’affezione all’interno dei cimiteri comunali. L’appuntamento è fissato per lunedì 5 ottobre alle 12.30 nella Sala Giunta Grande di Ca’ Farsetti.



A presentare la nuova disciplina saranno l’assessore all’Ambiente Paolo Romor e l’assessore ai Servizi al cittadino Paolino D’Anna. Entrambi illustreranno i contenuti del provvedimento e le modalità operative previste dall’amministrazione comunale.



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Scopri come fare

La notizia arriva con un avviso diramato dall’ufficio stampa del Comune, che ha reso pubblici orario e luogo dell’incontro. Il tema riguarda nello specifico la collocazione, all’interno dei cimiteri di proprietà comunale, delle urne contenenti le ceneri di animali da compagnia o d’affezione.



La conferenza stampa si terrà lunedì 5 ottobre alle 12.30 nella Sala Giunta Grande di Ca’ Farsetti e le notizie che ne scaturiranno sono già da intendersi molto attese vista la percentuale di animali domestici che appartengono alle famiglie veneziane.