A meno di quattro anni dall’apertura, Pasticceria Reale di Oriago di Mira (Ve) è stata inserita tra le migliori pasticcerie italiane nella Guida Pasticcerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, ottenendo due torte su tre. Il riconoscimento arriva per una realtà nata all’inizio del 2023.



La segnalazione nella guida nazionale sottolinea la rapida affermazione del laboratorio nel panorama dolciario veneziano. Secondo la valutazione del Gambero Rosso, Pasticceria Reale rientra tra gli indirizzi da segnalare per la qualità dell’offerta.



Dietro il risultato c’è una linea produttiva focalizzata sulla tradizione artigiana: il laboratorio evita l’uso di semilavorati e privilegia, quando possibile, materie prime locali. La scelta di adottare il lievito madre per tutte le preparazioni che lo richiedono è uno degli elementi che la pasticceria indica come distintivo del proprio lavoro.



Lo chef pasticcere Andrea Re ha espresso soddisfazione per l’inclusione nella guida, raccontando che la notizia è stata accolta con sorpresa e orgoglio. Ha voluto evidenziare come il riconoscimento rifletta sia l’impegno della squadra sia il supporto del territorio che ha accompagnato la crescita dell’attività.



Anche la dimensione sperimentale del locale ha avuto un ruolo nel giudizio della guida. Il barman Alessandro Compagno, che cura la proposta beverage, spiega che l’offerta dei cocktail è pensata per dialogare con l’atmosfera del locale e con i gusti della proposta gastronomica, sia dolce sia salata. L’obiettivo dichiarato è coniugare elementi tradizionali e innovativi, mantenendo come riferimento il rispetto della clientela.



L’ingresso nella Guida Pasticcerie d’Italia amplia l’elenco delle eccellenze riconosciute nel territorio veneziano, affiancandosi ai nomi storici della tradizione locale. Per una realtà giovane come quella di Oriago, la valutazione di due torte rappresenta un’accelerazione significativa nel percorso di consolidamento della reputazione.



Tra i prodotti che caratterizzano l’identità della pasticceria figura la “Monoporzione Reale”, indicata come uno degli esempi della ricerca di equilibrio tra tecniche e materie prime. Il dolce è composto da un pan di Spagna al cacao senza farina, un pralinato croccante alla mandorla che racchiude un cuore di cremoso al pistacchio con gelée di lampone fresco, il tutto completato da una mousse di cioccolato fondente al 64 per cento.



L’inserimento nella guida è stato reso pubblico con la pubblicazione della versione 2027 della Guida Pasticcerie.