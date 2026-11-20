A Shenzhen i presidenti degli Stati Uniti, della Cina e della Russia hanno sottoscritto una dichiarazione con l’obiettivo di ridurre il rischio nucleare e di assumere un ruolo di garanzia della pace globale, con l’impegno a riformare le Nazioni Unite.

Il vertice trilaterale è durato un’ora e mezza. Il presidente americano, alla sua prima apparizione pubblica rilevante dopo le elezioni di midterm, ha detto che «stiamo facendo la storia» e ha rilanciato il dialogo sul nucleare.

Nel corso dell’incontro Trump ha difeso l’intervento contro l’Iran, ha assicurato che lavorerà per porre fine alla guerra in Ucraina e ha affermato di non avere bisogno dell’aiuto di Cina e Russia sulle questioni relative all’Iran.

Il presidente cinese ha accolto Trump a Shenzhen. Rivolgendosi al collega russo, Xi ha definito i rapporti con Putin «incrollabili come montagna».

La dichiarazione congiunta e le parole dei leader sono state rese note al termine del summit, che secondo fonti si è svolto il 19 novembre 2026.