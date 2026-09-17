Vetro e suono al Londra Palace: la mostra “Soffi di meraviglia” e l’installazione “Vetro‑fonie” di Enrico Coniglio fino al 20 settembre

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Il relitto culturale di Murano trova voce al centro di Venezia. Dal 12 al 20 settembre il Londra Palace Venezia ospiterà una collettiva di giovani artiste che mettono al centro la perla di vetro veneziana, accompagnata da un’installazione sonora inedita firmata dal sound artist Enrico Coniglio.



L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra il Relais & Châteaux Londra Palace Venezia e la Fondazione The Place of Wonders, nell’ambito della Venice Glass Week, il festival internazionale dedicato all’arte del vetro fondato nel 2017.

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In Sala Zecchin saranno esposte le opere delle quattro beneficiarie delle borse di studio del Corso di Creazione e utilizzo delle perle di vetro veneziane 2026: Sofia Segalin, 23 anni, veneziana; Maria Vittoria Boux, 20 anni, di Murano; Lena Melis Koneberg, 29 anni, proveniente da Stoccarda; e Agnese Rizzo, 24 anni, di Treviso. I loro lavori compongono la collettiva intitolata “Soffi di meraviglia: il futuro del vetro di Murano nelle mani delle nuove generazioni di The Place of Wonders”.



Accanto alle opere esposte, l’allestimento si amplia su un piano sonoro. “Vetro‑fonie” è la composizione creata appositamente da Coniglio, artista e compositore veneziano che lavora su tematiche legate alla perdita di identità dei luoghi, con particolare attenzione alla laguna. Il progetto fonde field recording raccolti durante le fasi di lavorazione degli oggetti con le risposte acustiche del vetro, inteso non solo come materiale, ma come elemento risonante presente nell’albergo.



Il programma prevede un appuntamento pubblico nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre, dalle 16 alle 20, con accesso su prenotazione all’indirizzo fondazione@theplaceofwonders.org. In quell’occasione saranno presentati i risultati del percorso formativo volto alla tutela e trasmissione dell’Arte della Perla di Vetro Veneziana, insieme ai lavori delle maestre Alessia Fuga e Marisa Convento, riconosciute referenti per la salvaguardia di questa pratica artigiana.



Durante l’evento del 16 settembre è prevista anche una dimostrazione pratica e un workshop guidato da Holly Parr, artista inglese specializzata nella creazione di fiori in perline. Le studentesse coinvolte contribuiranno a una composizione collettiva ispirata alla flora lagunare, realizzando steli in perline di conteria vitrea che entreranno a far parte dell’opera finale nell’ambito del progetto Rifiorire in Barena.



L’operazione è il frutto di un’intenzione comune fra Michela Canzi Blanc, presidente di The Place of Wonders, e Alain Bullo, maître de maison del Londra Palace Venezia: valorizzare le tradizioni artigiane veneziane e favorirne la trasmissione alle nuove generazioni, offrendo al pubblico un’occasione di conoscenza diretta del “saper fare” locale.



La mostra e l’installazione saranno visitabili ogni giorno dalle 10 alle 19 nel Salotto Zecchin del Londra Palace Venezia. L’ingresso è libero.