Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un messaggio in memoria di Corrado Augias, definendolo un «giornalista libero» che ha saputo trasmettere i valori della democrazia e della Costituzione.

Nella nota Mattarella ha ricordato Augias come scrittore e divulgatore, sottolineando il suo ruolo nel promuovere la cultura. Un passaggio del messaggio cita inoltre come abbia «avvicinato generazioni di cittadini alla cultura».

Il ricordo del capo dello Stato si aggiunge alle manifestazioni di cordoglio per la scomparsa dello scrittore e divulgatore, accolto dalla memoria pubblica per il suo impegno culturale.