Monsignor Paglia ha raccontato il rapporto di lunga discussione intessuto con il giornalista Augias, recentemente scomparso, in un’intervista pubblicata su Repubblica il 19 novembre 2026.

L’alto prelato ha ricordato che i confronti con Augias sono stati spesso vivaci e riguardavano anche temi sensibili, tra cui il suicidio assistito. Paglia ha sottolineato il carattere appassionato del dialogo che li legava.

Sull’ultimo saluto, Paglia ha sintetizzato così il legame tra i due: “L’amicizia è più forte della morte. Gli direi: arrivederci”, frase riportata nell’intervista a firma di Iacopo Scaramuzzi.

L’ascolto dell’intervista è riservato agli abbonati premium. L’articolo è stato aggiornato il 19 novembre 2026 alle 14:37.