Una pallina in vetro di Murano per l’albero di Natale all’esterno di Speedline.

Il simbolico omaggio è stato consegnato dall’assessore al Lavoro Simone Venturini e dalla consigliera comunale Deborah Onisto, che si sono recati, questa mattina, a portare gli auguri di Natale agli operai in presidio fuori dalla fabbrica Speedline che qualche settimana fa ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Santa Maria di Sala.

Un gesto di solidarietà accompagnato dalla consegna della pallina natalizia, realizzata in vetro artistico di Murano, che è stata appesa all’albero allestito dagli operai all’esterno dello stabilimento, accogliendo l’invito dei dipendenti alla cittadinanza a portare una decorazione come segno di vicinanza.

“Il Consiglio comunale, il Consiglio metropolitano e il sindaco Luigi Brugnato – hanno dichiarato l’assessore Venturini e la consigliera Onisto – stanno seguendo la vicenda Speedline direttamente e con grande attenzione. Questa mattina, rispondendo all’invito dei lavoratori, abbiamo appeso la nostra pallina all’albero di Natale. Una pallina in vetro, realizzata a Murano, un’altra realtà in forte sofferenza. Abbiamo incontrato la RSU e i dipendenti in presidio, testimoniando loro la vicinanza del sindaco e delle due amministrazioni. In questo momento difficile ci sembrava giusto essere qui oggi a confermare l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione sulla vertenza”.