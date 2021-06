Operatori sanitari non vaccinati in Veneto: sono oltre 2.000 ed ora rischiano

Rieccola la Commissione di valutazione che sempre apre la porta e l’ascolto alle ragioni (e ai torti) dei conflitti.

Ritorna il problema di chi ancora non si è vaccinato, o non si può o vuole vaccinare, o ha paura, o ha bisogno di un tempo lungo per decidere e magari vive un momento difficile e marginale nel posto di lavoro e ha bisogno di condividere la sua insicurezza.

Si acuisce il senso dell’indagine quando si tratta di dipendenti dell’amministrazione sanitaria, che minaccia avvertimenti e provvedimenti sanzionatori.

All’oggi sono più di duemila, cinquecento sono dipendenti dell’Ulss 3 Serenissima, altri si snodano tra liberi professionisti, operatori delle aziende private, delle residenze per gli anziani del Veneto.

Per la maggior parte degli operatori, medici, infermieri e farmacisti, il ciclo vaccinale è stato compiuto, ma sono davvero tanti quelli che non l’hanno neppure avviato, nonostante la legge che ‘obbligherebbe’, in questo caso, all’obbedienza.

La Commissione dovrà ora valutare caso per caso, ascoltare i motivi del rifiuto, che possono essere di salute e quindi giustificati, o frutto di un convincimento negativo (generale) rispetto i vaccini.

Rimane però difficile da armonizzare il rifiuto con il mestiere di chi vive e lavora accanto alle persone malate, o anziane e fragili, quindi più vulnerabili.

Questa sembra essere l’incompatibilità e la questione.

Se è vero che ogni persona deve essere rispettata nelle sue scelte individuali, così come recita la nostra Costituzione, è altrettanto vero che il paziente, il malato, deve ricevere la giusta tutela.

La Direzione Generale auspica che il mese di tempo che concede per la scelta, dia buoni risultati, che si giunga al superamento dei dubbi e al raggiungimento di una convinzione che dovrà tendere al rispetto della collettività, in un momento che certifica con i dati, che grazie alla campagna vaccinale e al senso di responsabilità dei singoli, ci stiamo avviando verso la fine del periodo ad alto rischio di pandemia.

Vaccinarsi è un diritto e insieme un dovere, ricorda la Direzione generale, che non vorrebbe arrivare a provvedimenti disciplinari, come la sospensione dal posto di lavoro, gli spostamenti, il distanziamento dall’esercizio della professione sanitaria.

La vaccinazione per gli addetti ai lavori è un obbligo, va ricordato.

Esso è stabilito dal decreto legge n. 44, convertito in legge dal Parlamento a fine maggio.

Questa la situazione secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili dal Ministero della Salute.

Il tempo massimo di attesa si allungherà alla fine dell’anno, dopodiché le conseguenze potranno essere pesanti e saranno pesanti. E in ogni caso decide autonomamente la ogni singola Asl.

I vaccini, pur con le contraddizioni e i pareri talvolta discordanti dei virologi che hanno altalenato il livello di fiducia dei cittadini di ogni parte del mondo, hanno garantito il raggiungimento di dati confortanti e anche se non tutto è finito e se qualche nube ancora offusca il nostro ottimismo, sono l’unico e insostituibile mezzo di prevenzione al contagio.

Gli scienziati sostengono che questo dato ci deve rincuorare, ma avvertono che tutte le misure precauzionali, non devono essere abbandonate, possono essere allentate, i nostri comportamenti devono essere responsabili e le vaccinazioni sono il punto di forza, il legame con il mantenimento della nostra e altrui salute.

Andreina Corso

» leggi anche: ““No al vaccino perché…”. Parla l’infermiere di Rianimazione: “Ecco le mie ragioni”“