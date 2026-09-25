Nuovo Censimento della popolazione e delle abitazioni dal 5 ottobre

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Dal 5 ottobre al 23 dicembre si svolgerà il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni che l’Istituto nazionale di Statistica conduce nell’ambito dei Censimenti permanenti. Nel Comune di Venezia sono 4.000 le famiglie chiamate a partecipare rispondendo a un questionario. Per tutta la durata del Censimento saranno attivi tre Centri comunali di rilevazione (Ccr) e, dal 12 novembre, sarà inoltre possibile chiedere l’assistenza di 27 rilevatori.

L’importanza del Censimento è data dal fatto che, nonostante l’esistenza di altri archivi, esso rappresenta l’unica indagine in grado di fornire dati aggiornati, accurati e rappresentativi di tutta la popolazione, dal livello nazionale fino a quello comunale, fornendo informazioni dettagliate su istruzione, occupazione, mobilità e molto altro.

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Scopri come fare

Per compilare il questionario le famiglie potranno:

dal 5 ottobre al 6 dicembre, compilare il questionario online, utilizzando le credenziali presenti nella lettera inviata dall’Istat oppure lo Spid o la Cie dell’intestatario della lettera, dal sito https://raccoltadati.istat.it/questionario. Dal 7 dicembre non sarà più possibile compilare il questionario in autonomia;



dal 5 ottobre al 23 dicembre rivolgersi ai Ccr per un’intervista faccia a faccia oppure telefonica;



dal 12 novembre al 23 dicembre fare l’intervista con un rilevatore comunale al proprio domicilio, al telefono oppure in un Centro comunale di Rilevazione.



Per informazioni ci si può rivolgere al Call center unico del Comune di Venezia DiMe 041 041, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18; oppure al Numero unico Istat 1510 (gratuito).

Per assistenza si può contattare:

l’Ufficio comunale di Censimento al numero 041 274 77 90, attivo dalle ore 9 alle 13, viale Ancona 59, Mestre;

il Centro comunale di rilevazione che riceve solo su appuntamento, telefonando al Call center unico DiMe 041 041;

le sedi dei Ccr si trovano allo Sportello polifunzionale di Venezia (Ufficio Relazioni con il Pubblico) San Marco 4137; allo Sportello polifunzionale di Mestre (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Via Spalti 28; all’Anagrafe del Lido di Venezia, in via Sandro Gallo 32.



I rilevatori possono essere contattati tramite i numeri indicati nei biglietti da visita che lasciano nelle cassette postali dei cittadini, oppure chiamando l’Ufficio comunale di Censimento.

Tutte le informazioni si possono consultare sulla pagina dedicata del sito del Comune di Venezia.