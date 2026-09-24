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Tribunale Usa impone il ritorno alla Casa Bianca di Cnn, MsNow e Politico

Il giudice Tim Kelly ordina la riammissione alla Casa Bianca di Cnn, MsNow e Politico dopo che il presidente aveva revocato loro l’accesso: “senza giusto processo”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Washington, 24 settembre 2026 — Un giudice federale ha ordinato all’amministrazione Usa di ripristinare l’accesso alla Casa Bianca per tre testate giornalistiche.

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Il magistrato Tim Kelly ha emesso la decisione riguardante Cnn, MsNow e Politico, cancellando la revoca dell’accreditamento decisa in precedenza per ordine del presidente.

Nell’ordinanza Kelly ha ritenuto la scelta compiuta senza il dovuto procedimento legale, usando la formula che la decisione era stata presa “senza giusto processo”.

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L’ordine del giudice impone all’amministrazione di consentire nuovamente l’ingresso e l’attività nelle strutture presidenziali ai tre organi di informazione interessati.

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Elena Gravin
Elena Gravin
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