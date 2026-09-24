Meloni al gala della Fashion Week a Milano: assente all’Assemblea Onu, polemiche da Renzi e Ricciardi

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La premier Giorgia Meloni ha partecipato nella serata del 24 settembre al ricevimento inaugurale della Fashion Week, ospitato al Palazzo Reale di Milano. L’apparizione è avvenuta a sorpresa, secondo quanto riportato dalla cronaca della giornata.

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La presenza di Meloni a Milano ha sollevato critiche per la sua contemporanea assenza all’Assemblea generale dell’Onu a New York. Matteo Renzi e Riccardo Ricciardi hanno sottolineato che “tutti i leader [erano] a New York tranne lei”, commento riportato dalle stesse fonti.

Il fatto è stato registrato nella giornata internazionale dedicata ai lavori dell’Assemblea Onu, a cui, secondo le segnalazioni, si erano recati numerosi capi di Stato e di governo. Il ricevimento a Palazzo Reale ha segnato l’inaugurazione milanese della settimana della moda.