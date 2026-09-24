Paolo Strippoli e il suo “L’estranea” scelti per la corsa italiana agli Oscar

Il film L’estranea, diretto da Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar. Lo riferisce un articolo pubblicato da Repubblica il 24 settembre 2026.
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Si tratta di un’opera horror firmata da un regista giovane, selezionata come candidato nazionale per il premio più ambito del cinema, secondo la stessa fonte.
La notizia è stata resa nota nell’articolo a firma di Alberto Crespi. Non sono forniti ulteriori dettagli sulla procedura di selezione né su eventuali date o tappe successive alla designazione.
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