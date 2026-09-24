Missili russi colpiscono Kiev e Odessa: almeno due morti e un ospedale pediatrico danneggiato

Kiev e Odessa sono state colpite da missili russi nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, con almeno due persone decedute e danni a strutture civili.
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A Odessa i raid hanno interessato anche un ospedale pediatrico, secondo le informazioni disponibili. Le autorità locali hanno confermato le vittime senza fornire dettagli aggiuntivi sull’identità o sul numero esatto dei feriti.
L’attacco ha seguito il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, durante il quale aveva definito Vladimir Putin “il paziente zero che ha scatenato la guerra”. Al discorso del leader ucraino è arrivata una risposta da parte del presidente russo.
La dinamica degli attacchi e le conseguenze materiali sono oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.
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