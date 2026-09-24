Onu, Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi e accusa Trump: la delegazione Usa abbandona l’aula

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Alle Nazioni Unite il presidente della Repubblica islamica, Pezeshkian, ha esibito fotografie di bambini uccisi durante il suo intervento e ha rivolto accuse dirette all’ex presidente americano Trump.

Nel corso del discorso Pezeshkian ha definito l’episodio come “Aggressione terrorista” e ha affermato che l’Iran non rinuncerà al suo programma nucleare né alla presenza nel Golfo di Hormuz.

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Le parole del presidente iraniano hanno provocato una reazione immediata: la delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l’aula durante il dibattito.