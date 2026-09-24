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Morte nel cantiere del Colosseo: proteste, stop ai lavori e show annullato

Morte nel cantiere del Colosseo: manifestazioni esterne, 6.500 turisti la mattina; i lavoratori impongono lo stop e viene cancellato lo show di Alberto Angela.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una morte avvenuta nel cantiere al Colosseo ha scatenato manifestazioni all’esterno e costretto alla sospensione delle attività nell’area archeologica. La vicenda ha segnato una giornata di tensione e interruzioni.

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Nella mattinata l’Anfiteatro ha accolto circa 6.500 visitatori, ma la protesta dei lavoratori legata all’incidente ha rapidamente imposto il blocco delle attività. Lo stato di agitazione è proseguito fino a determinare la sospensione dei lavori.

Il ministro Giuli, inizialmente incline a prendere tempo, ha poi ceduto di fronte alla pressione e ha acconsentito allo stop alle attività. La decisione ha avuto effetti immediati sulla programmazione degli eventi.

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Tra gli appuntamenti annullati è segnato lo show di Alberto Angela, che non si è svolto a causa della situazione creatasi dopo la morte nel cantiere e le conseguenti proteste.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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