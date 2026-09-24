Harvey Weinstein condannato a 15 anni per l’aggressione sessuale a Miriam Haley

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Harvey Weinstein, 74 anni e due volte premio Oscar, è stato condannato a 15 anni di carcere dal tribunale penale di Manhattan per aver costretto Miriam Haley, sua ex assistente di produzione, a subire un atto sessuale orale in una camera da letto del suo appartamento a SoHo nel 2006.

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La sentenza conclude il capitolo newyorkese di un processo durato nove anni e segnato da precedenti verdetti annullati, processi successivi senza verdetto e da accuse che hanno dato il via al movimento globale #MeToo. Secondo i media statunitensi, Weinstein intende presentare ricorso; è probabile che sconti gran parte della pena fino alla fine degli ottanta anni.

In aula Haley ha raccontato l’impatto devastante dell’aggressione sulla sua vita e sul senso di sicurezza; ha detto che la scelta di parlare apertamente l’ha costretta a guardarsi alle spalle. Dopo la lettura della sentenza Weinstein è stato portato via su una sedia a rotelle; alcune delle sue accusatrici si sono abbracciate e asciugate le lacrime.

Weinstein ha preso la parola davanti al giudice, ha espresso rammarico per il dolore inflitto a Haley e ha ribadito la propria innocenza. I pubblici ministeri di Manhattan hanno annunciato che procederanno con il consueto iter di appello.

Restano aperti altri profili giudiziari. Variety riferisce che Weinstein dovrà affrontare una nuova determinazione della pena in California per accuse relative alla modella e attrice italiana Evgeniya Chernyshova, che lo accusa di stupro e aggressione sessuale in un hotel di Los Angeles nel 2013. Il giudice Curtis Farber ha stabilito che spetta allo Stato della California decidere se la pena sarà scontata in modo concorrente o consecutivo; non è stata fissata una data per l’udienza.

La condanna odierna arriva dopo un complesso iter processuale. Weinstein era stato originariamente condannato a 23 anni per reati commessi a New York, ma la Corte di Appello dello Stato di New York nel 2024 aveva annullato il verdetto, ritenendo che fosse stato pregiudicato dalle testimonianze di altre donne. In un successivo processo lo scorso anno la giuria l’aveva nuovamente giudicato colpevole per l’atto sessuale criminoso nei confronti di Haley, mentre per altre accuse – tra cui quelle di Kaja Sokola e di Jessica Mann – la giuria si era espressa in modo non unanime o si era impantanata. A maggio un ulteriore processo si era concluso con una giuria divisa; i pubblici ministeri avevano poi ritirato l’accusa di stupro nei confronti di Mann dopo che lei aveva dichiarato di non poter testimoniare nuovamente, aprendo la strada alla condanna attuale.

Nel corso degli ultimi anni Weinstein ha affrontato problemi di salute che includono leucemia mieloide cronica, diabete e difficoltà di mobilità, elementi emersi durante le fasi processuali.