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Il Manchester United, in perdita, mette in vendita cubetti del prato dell’Old Trafford

Il Manchester United, in perdita, ha avviato la vendita di cubetti del prato dell’Old Trafford: la notizia è stata riportata da Angelo Carotenuto su Repubblica il 24/09/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Manchester United, in un momento di bilancio negativo, ha iniziato a vendere piccoli cubi ricavati dal manto erboso dell’Old Trafford.

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Scopri come fare

L’iniziativa è emersa in concomitanza con la comunicazione delle perdite del club, che ha messo sul mercato anche questo tipo di oggetti legati alla propria storia sportiva.

Il caso è letto come un esempio di come, nel mondo del calcio moderno, ogni elemento collegato ai club possa essere trasformato in prodotto da collezione e fonte di ricavo.

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La notizia è stata pubblicata da Angelo Carotenuto su Repubblica il 24 settembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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