“INSIEME in ATS VEN_12”: a Mestre i risultati del progetto : sostegno alle famiglie vulnerabili

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Venerdì 25 settembre al Centro Culturale Candiani di Mestre saranno presentati i risultati del progetto “INSIEME in ATS VEN_12”, avviato per sostenere famiglie con minori in condizione di vulnerabilità. L’appuntamento, in programma dalle 9.00 alle 13.00, segna la conclusione della sperimentazione territoriale iniziata alla fine del 2023.



L’iniziativa è promossa dall’Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa (ISRE) in collaborazione con il Comune di Venezia, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_12. Il progetto si inserisce nell’ambito della DGR Veneto n. 69 del 26 gennaio 2023 ed è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) attraverso il Programma Regionale Veneto 2021-2027.

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All’incontro, oltre ai rappresentanti dell’ISRE, parteciperanno figure istituzionali e dei servizi locali: Regione del Veneto, Ulss 3 Serenissima, l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE) e organizzazioni del Terzo settore. L’apertura dei lavori è affidata alla presidente ISRE Michela Possamai. Tra gli interventi previsti figurano quelli dell’assessore alla Coesione Sociale del Comune di Venezia Ermelinda Damiano, del direttore dell’Area Coesione Sociale Danilo Corrà, del direttore dei Servizi Sociali ULSS 3 Serenissima Antonio Maritati e del direttore ISRE Ruggero Segatto.



La sperimentazione ha interessato una rete territoriale composta dai Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino. Tra i partner operativi sono coinvolti l’Azienda ULSS 3 Serenissima, l’IUSVE e diversi enti del Terzo settore che hanno erogato servizi sul campo, tra cui la Cooperativa Sociale Ovest e Mater Femina.



Il progetto si proponeva di rafforzare le capacità di autonomia delle famiglie con figli minori e di ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale. Per raggiungere questo obiettivo sono stati messi a punto piani di intervento personalizzati, elaborati da équipe multidisciplinari che integrano competenze sociali, sanitarie ed educative.



Una delle peculiarità dell’esperienza è stata l’introduzione di voucher economici per il nucleo familiare, strutturati in tre tagli: 3.000, 6.000 o 9.000 euro. Per ciascun nucleo era previsto un contributo massimo cumulabile fino a 18.000 euro, volto a sostenere interventi mirati indicati nei piani multidimensionali.



Nel corso della sperimentazione sono state presentate 382 richieste di accesso e, a valle delle valutazioni, sono stati attivati complessivamente 93 Piani di Intervento Multidimensionale. Le azioni concrete realizzate sul territorio si traducono in 297 servizi erogati a favore delle famiglie coinvolte.



Un dato demografico che emerge dai numeri è la significativa presenza di famiglie con background migratorio. Più della metà dei nuclei che hanno aderito al progetto presenta, infatti, un’origine migratoria, elemento che ha influenzato modalità di accesso ai servizi e strategie di accompagnamento.



Il seminario al Candiani offrirà l’occasione per fare il punto sull’esperienza, mettere a confronto i diversi attori coinvolti e valutare possibili sviluppi futuri. Saranno illustrate le pratiche adottate, i risultati raggiunti e le criticità emerse nella gestione quotidiana dei casi.



La chiusura della sperimentazione rappresenta un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto in questi due anni e di riflessione sulle risposte territoriali al fenomeno della vulnerabilità familiare. In totale, la sperimentazione ha prodotto 93 piani di intervento multidimensionale e 297 servizi, su 382 richieste pervenute; più del 53% dei nuclei aveva un’origine migratoria.