Elicottero russo oltreconfine: Varsavia accusa Mosca di voler «provare» le difese polacche

Varsavia, 24 settembre 2026 — Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco, episodio che ha spinto le autorità di Varsavia a denunciare un tentativo deliberato di provocazione da parte di Mosca.
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Il governo polacco ha definito l’episodio come un “incidente per mettere alla prova le nostre difese aeree”, esprimendo preoccupazione per il rischio che una reazione eccessiva possa innescare una spirale di violenza.
La segnalazione arriva in un contesto già segnato da tensioni internazionali. Le autorità polacche hanno sottolineato la gravità dello sconfinamento senza fornire altre specifiche nel resoconto diffuso.
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