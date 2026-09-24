Anche Venezia ha il suo cane che canta. La sua preferenza? Casta Diva [VIDEO]

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Anche Venezia ha il suo cane che canta, signore e signori. Un cagnolino, come tanti altri che si possono vedere su TikTok, Facebook, o altri social, solo che questa volta è vero: non ci sono “doppiaggi”, non è “intelligenza artificiale”, ecc…

Il cagnolino veneziano che canta è un simpaticissimo meticcio di nome Mali ed è già diventato abbastanza famoso nelle zone di Cannaregio. Si tratta di un “giovanotto” che ha già compiuto il decimo anno di vita e che ha anche le sue preferenze in fatto di musica.

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Scopri come fare

La sua famiglia l’ha scoperto proprio per questo: ascoltando brani musicali si è accorta che un paio di essi “accendevano” la sua voglia di cantare. Il suo preferito in assoluto? “Casta Diva” interpretato da Maria Callas. Con altre canzoni o cantanti? Niente da fare: nessuna reazione.

Nel video che vi proponiamo, infatti, i proprietari di mali hanno pazientemente accettato di far esibire per noi ieri sera Mali mentre “eseguiva” la famosa aria cantata dal personaggio di Norma nell’opera lirica omonima di Vincenzo Bellini, anche se un altro cagnolone vicino non gradiva abbaiando per farlo smettere.

Gli estimatori della “Casta Diva” interpretato da Maria Callas non se ne devono avere a male per un avvicinamento così avventato, anzi lo prendano con simpatia, pensando che c’è anche chi parla di una sicura grande passione per la “Divina” in una delle vite precedenti di Mali.

Il video del cagnolino veneziano che “canta” Casta Diva qui sotto.



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