Natalia Paragoni shock: non si presenta e diffida il Grande Fratello VIP

Nuovo capitolo per la discussa telenovela tra il concorrente del Grande Fratello VIP Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. Dopo le voci di un possibile tradimento con Leonardo Maria Del Vecchio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non solo non si è presentata ma ha diffidato il programma a toccare l’argomento. E in studio è calato il gelo.

Andrea Zelletta: Natalia Paragoni lo ha tradito?

“Nella Casa c’è una certa tensione – ha esordito Signorini – e per qualcuno il 2021 non è iniziato benissimo”. Andrea Zelletta ha raggiunto la super led e il conduttore ha continuato: “Caro Andrea, voglio parlare con te di una questione tua personale molto delicata e lo faremo piano piano insieme. Iniziamo guardando questa clip che riguarda proprio la tua situazione”. Sullo schermo sono partite le immagini che lo mostravano pensieroso, dubbioso e in lacrime mentre si aggirava per la Casa senza aver risposta alle sue domande. “Non ho la possibilità di sapere – ripeteva – perché qui dentro come fai a sapere la verità?”. E aggiungeva: “non so se sarei disposto a metterci una pietra sopra“.

Natalia Paragoni: il rifiuto di presentarsi e la diffida

La parola è tornata ad Alfonso Signorini: “Allora Andrea – ha continuato – prima di ogni commento io devo dirti una cosa molto importante. Questa sera il Grande Fratello VIP ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere una risposta a tutti i tuoi dubbi. Purtroppo lei, non ce l’aspettavamo, ha rifiutato il nostro invito e questa sera non è voluta venire a parlare. Ma ti dico un’altra cosa: ci ha anche fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento”. E lo sguardo di Andrea Zelletta si è fatto subito cupo.

“Una richiesta che noi rispettiamo, ci mancherebbe – ha continuato Signorini – anche perché per Natalia quello che è stato detto nella Casa, te lo ricordo, non corrisponde al vero. È una richiesta che ci ha colto anche un po’ di sorpresa, perché non mi aspettavo una reazione così formale e anche così dura, se vuoi, anche nei tuoi confronti. Il fatto che lei non sia qui questa sera a guardarti negli occhi desta un certo stupore e credo stupisca un po’ anche te. Però stasera a noi non interessa entrare nel merito di quel weekend e quant’altro, né condividere quello che qualcuno ha detto in casa riguardo a questa storia, parlo di Giacomo (Urtis) e Dayane (Mello), assumendosene le loro responsabilità”.

Il presentatore alludeva al presunto amante di Natalia Paragoni, Leonardo Maria Del Vecchio, il cui nome è finito su tutti i giornali per un pettegolezzo bisbigliato a un reality.

Andrea Zelletta: “ho fiducia in Natalia”

Signorini ha proseguito: “resta però il fatto che tu sei un concorrente del Grande Fratello VIP. Stiamo parlando della tua vita, e credo che tu abbia il diritto di dire quello che tu credi. Sei d’accordo?”. Andrea Zelletta, sbattendo gli occhi, ha risposto: “assolutamente sì, Alfonso”. “Quello che abbiamo notato – lo ha incalzato Signorini – è che all’inizio tu hai dimostrato molto fair play, molta sicurezza, ma poi sei crollato. Che cosa tu ha fatto cambiare?”

“Non c’è stato un cambio di sentimento – ha replicato l’ex tronista – il giorno dopo mi sono svegliato con le cose belle che mi sono portato di vedere Natalia ovvero i suoi occhi, il suo amore nei miei confronti eccetera eccetera. Ma ho permesso al tarlo di entrare nella mia testa. Quando ho incontrato Natalia io sapevo del weekend, sapevo tutto, però la notizia, il chiacchiericcio mi era nuovo. Subito dopo sono entrato qui dentro, è stata una doccia fredda. Io davanti a Natalia ho glissato il tutto perché mi fido ciecamente di lei, ma è anche normale che dopo certe affermazioni e certi dettagli abbia avuto anche un attimo di défeillance”. Sentire delle cose anche non vere sulla mia ragazza mi ha fatto male… e lì per lì ho lasciato questo tarlo entrare nella mia testa che mi ha fatto venire molti dubbi. Però poi, riflettendo e ripensando agli occhi sinceri di Natalia, a come mi guardava, ho ripensato che vale la pena avere fiducia nella propria compagna. Un rapporto si basa sulla fiducia, e senza di quella non si può andare avanti. E se avrò delle domande da fare le chiederò viso a viso a lei”.

Sarà davvero finita qui? Andrea Zelletta continuerà ad avere fiducia in Natalia Paragoni? Come reagiranno i coinquilini?

