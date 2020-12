Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta? Giallo al Grande Fratello VIP

Al Grande Fratello VIP è spuntata una questione molto delicata che riguarda Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. A differenza di quanto si pensava, però, i riflettori non sono puntati sull’ex tronista bensì sulla sua compagna, che a detta di Dayane Mello potrebbe averlo tradito a Capri nel corso dell’estate. Che il rapporto tra Zelletta e la Paragoni fosse teso, però, lo si intuiva già da tempo.

Andrea Zelletta e Alice Fabbrica

sponsor

Il 20 ottobre l’influencer Alice Fabbrica raccontò a DiPiù di aver frequentato Zelletta nel 2015 e di aver messaggiato con lui mentre era insieme a Natalia – ovvero dal 2019 in poi. Tre giorni dopo la presunta “fiamma” entrò al Grande Fratello VIP per confrontasi con l’ex tronista. “Sono molto delusa del tuo comportamento, sei un bugiardo” disse lei, “sono tutte falsità, ho la coscienza pulita, io amo la mia ragazza” rispose lui.

Il 30 ottobre Alice Fabbrica andò a Mattino Cinque per mostrare a Federica Panicucci i messaggi incriminati, dimenticandosi che 24 ore prima aveva smentito che risalissero agli ultimi due anni. “Andrea si è fatto sentire attraverso dei like – aveva detto a Casa Chi – non ho mai detto che mi ha scritto durante la sua storia con Natalia“.

Andrea Zelletta rinnegò Natalia Paragoni?

commercial



Un dettaglio inedito sul rapporto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è arrivato in una recente diretta di Casa Chi. Senza nominarlo direttamente Alfonso Signorini ha parlato del suo provino per entrare nella Casa. Alla domanda “come ti saresti comportato con la tua fidanzata se venissi scelto per il Grande Fratello VIP” Zelletta avrebbe risposto “ma chi se la ricorda più“. Secondo Blasting News, lo stesso dettaglio fu raccontato dal conduttore anche in un’intervista di settembre accompagnata, però, dal nome dell’interessato.

Il regalo di Natale di Natalia Paragoni

Dopo aver scartato un pigiama da mamma e papà, dei calzini dalla sorella e una coppa da parte dei nonni, Andrea Zelletta è passato al regalo della fidanzata. “Buon Natale dalla TUA ragazza. Spero che tu possa essere sereno per questo TUO Natale. A presto” recitava il biglietto. E nella scatola dell’anello che lui le aveva regalato, nient’altro che un elastico per capelli e una boccetta di profumo femminile. Nella Casa è sceso il gelo. “È uno scherzo, dai” hanno commentato i compagni ma Andrea è andato letteralmente in crisi.

Dayane Mello “sa” qualcosa

Nel corso di un Confessionale Dayane Mello ha vuotato il sacco rivelando altri dettagli. “Io ho saputo delle cose della sua ragazza – ha esordito – che cos’ha fatto quest’estate. Vado a cena con questa persona che mi dice: ‘ah, Natalia! Era con noi a Capri. E a Capri ha fatto questo questo e questo”. E a Tommaso Zorzi che la incalzava ha proseguito spiegando “ha dormito con questo ragazzo, dormito nello stesso letto e tutto quanto“.

Chi è la persona a cui si riferiva Dayane Mello? Sarà vero ciò che dice? Del gossip sono stati informati sia Andrea Zelletta che Natalia Paragoni ma, soprattutto, del presunto amante è pure saltato fuori il nome. Questo e tanto altro nella seconda parte della storia.

Marie Jolie