Leonardo Del Vecchio: è lui l’amante di Natalia Paragoni?

Dopo aver ripercorso la crisi tra Andrea Zelletta e la fidanzata, ecco gli ultimi risvolti. L’uomo che avrebbe dormito a Capri con Natalia Paragoni sarebbe Leonardo Del Vecchio, al secolo Leonardo Maria, amministratore di Luxottica e figlio del fondatore del gruppo. O almeno così sostiene Dayane Mello.

Natalia Paragoni rompe il silenzio

sponsor

Natalia Paragoni ha risposto alle insinuazioni che hanno seguito il regalo di Natale al compagno. “Ragazzi – ha scritto su Instagram – vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo potrei tradire. Fate andare meno la testa”.

commercial



Lunedì 28 dicembre l’ex corteggiatrice è entrata al Grande Fratello VIP per un faccia a faccia con Andrea Zelletta. “Sono tranquilla – ha esordito Natalia – non è come pensi tu. Mi dispiace di averti rovinato il Natale, ma volevo che tu avessi delle cose che ti ricordassero di me. Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando, ti ho sempre sostenuto ma ho visto degli apprezzamenti che fai alle altre ragazze che a me non fai”. Al che il gieffino ha replicato “Di cosa ti preoccupi? Ti devi fidare di me”.

Così, ecco il colpo di scena: Alfonso Signorini ha mostrato alla coppia il Confessionale di Dayane Mello. I riflettori si sono così spostati da Andrea alla compagna. “Io questa cosa già la so – ha commentato l’ex tronista – Io so dove è stata Natalia e cosa ha fatto, so tutto. Dayane ha mentito, è una bugia, Natalia non ha dormito con un altro uomo. È un chiacchiericcio, e prima di portarlo davanti a milioni di telespettatori bisogna essere sicuri di quello che si racconta, se non avessi saputo tutto sarei stato una ca***ina da oggi fino alla fine…”.

Leonardo Del Vecchio: spunta il nome

Ma se Dayane Mello non aveva fatto il nome del presunto amante di Natalia (“si tratta di una persona importante, non voglio dire chi è”), secondo Biccy.it l’avrebbe sussurrato all’orecchio di Tommaso Zorzi.

Il video non è presente in rete, ma alcuni telespettatori avrebbero capito trattarsi di Leonardo Del Vecchio. L’influencer l’avrebbe riferito a Cecilia Capriotti: “Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno e che il giorno dopo le ha regalato tutto. L’ha portata a fare shopping” aggiungendo “era in classe con me”.

Natalia Paragone e Leonardo Del Vecchio a Capri

Nonostante il sito abbia scritto “se sia realmente lui non possiamo saperlo (il video in cui Dayane farebbe il suo nome non è stato pubblicato online)” ha inserito delle foto che provano la presenza di Natalia Paragone e di Leonardo Del Vecchio all’evento dell’Unicef svoltosi a Capri il 30 agosto 2020. L’amministratore di Luxottica, inoltre, seguirebbe su Instagram la fidanzata di Zelletta.

Dayane Mello chiarisce con Andrea Zelletta

Conscia di aver creato un putiferio, Dayane Mello ha fatto le valigie e minacciato di andarsene. Tuttavia, dopo aver riflettuto, ha avvicinato Zelletta e gli ha chiesto scusa. “Perdonami – gli ha detto piangendo – veramente non ho pensato di farti un danno. Tu sei un bravo ragazzo e meriti solo cose felici. Io ti ho visto star male…”.

E Andrea, che sembrava fidarsi di Natalia, ha fatto un passo indietro: “Ieri per me è stata una doccia fredda – ha ammesso – era una notizia che non sapevo. O meglio sapevo della vacanza e dell’evento. Sono cose mie e che sistemerò fuori: qui dentro non posso avere chiarimenti o scavare a fondo”. E ha poi concluso: “io tutelo la mia donna che aveva gli occhi sinceri. Ora cercherò di non pensarci e chiarirò le cose fuori con i diretti interessati, perché io so dove andare”.

Dando ormai per certo che Natalia Paragone e Leonardo Del Vecchio si siano incontrati a Capri, saranno vere le insinuazioni di Dayane Mello?

Emergeranno altri dettagli?

Marie Jolie