Mascherine ritirate, Cgil: “Comune di Venezia faccia chiarezza”

Abbiamo appreso che il Comune di Venezia ha disposto il ritiro di numerose mascherine utilizzate in particolare nella Polizia Locale e nei servizi educativi. Parrebbe che queste mascherine siano assimilabili a quelli sequestrate a seguito delle disposizioni dalla Procura di Gorizia.

“Auspichiamo – dichiara Daniele Giordano Cgil – che il Comune di Venezia abbia fatto una verifica puntuale in tutte le Direzioni e che tali dispositivi non siano in uso in altri uffici.

Il Comune ha scelto di sostituire quei Dispositivi di Protezione con mascherine che, pur non avendo il marchio CE, sarebbero state sottoposte a test e validate dall’Università di Padova.

Come Cgil auspichiamo che questa scelta stia dentro la regia dell’Ulss e della Regione e che si eviti una ricerca in autonomia dei dispositivi fuori dagli approvvigionamenti del sistema socio sanitario territoriale”.

“Come organizzazione sindacale – prosegue – chiediamo che sia disposta una verifica da parte delle autorità competenti su tutto il livello metropolitano, in modo da essere certi che non vi siano casi in altre aziende o enti del sistema socio sanitario”.

“Come Cgil – conclude Giordano – siamo a disposizione di quei lavoratori che potrebbero aver contratto il virus perché protetti da dispositivi inadeguati, dato che i loro casi si configurano come veri e propri infortuni sul lavoro di cui vanno accertati tutti i profili di responsabilità anche per le eventuali patologie a lungo termine che il Covid determina”.

